تونس تواجه خطر الغياب عن أمم أفريقيا 2027

يواجه منتخب تونس خطر الغياب عن نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1994، عندما يواجه نظيره منتخب ليبيا غداً الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات 2027 في أوغندا وتنزانيا وكينيا.

وتتذيل تونس ترتيب المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، بعدما قدمت أداءً مهزوزاً منذ بداية التصفيات، إذ تعادلت في مباراتين مع أوغندا وبوتسوانا، قبل أن تتلقى هزيمة تاريخية ضد ليبيا بهدفين دون رد.

وبات المنتخب التونسي يحتاج إلى الانتصار في مبارياته الثلاث المتبقية، وجميعها خارج أرضه، وذلك لتفادي الحسابات المعقدة وضمان التأهل، إلا أن الأداء المخيب لـ «نسور قرطاج» يثير قلق جماهيره الغاضبة.

وسقطت تونس ضد ليبيا في الجولة الماضية على أرضها في ملعب صفاقس، في أول خسارة لها على أرضها أمام ليبيا، كما أنها الخسارة الأولى لتونس في سجل المواجهات بين المنتخبين منذ عام 1985.

واعترف المدرب معين الشعباني بأن تونس قدمت أداءً سيئاً في المباراة، مشيراً إلى أن أزمة النتائج مستمرة، لكنها تتجاوز المدرب والأداء الفني لتشمل «العقلية» والأجواء العامة المحيطة بالمنتخب، مشدداً على ضرورة التركيز على مباراة ليبيا الحاسمة في طرابلس، للعودة بقوة إلى المنافسة.

وفشلت تونس في تحقيق الفوز في مبارياتها التسع الأخيرة، ومنها المواجهات الثلاث بالدور الأول لكأس العالم 2026 التي انتهت بثلاث هزائم ثقيلة، إذ يضع هذا السجل السيئ الرقم القياسي لتونس في الحضور المتتالي بنهائيات أمم أفريقيا على المحك.

وحافظت تونس المتوجة بلقب البطولة على أرضها عام 2004، على سجل قياسي بحضورها في 17 نسخة متتالية من البطولة القارية، منذ نسخة عام 1994 التي استضافتها على أرضها أيضاً وشهدت خروجها من الدور الأول بشكل مفاجئ.

وقال لاعب وسط تونس المخضرم الفرجاني ساسي بعد الهزيمة في صفاقس، إن المنتخب مطالب بردة فعل في طرابلس وتقديم مردود أفضل لإحراز النقاط الثلاث.

لكن المواجهة لن تكون سهلة، حيث يتطلع منتخب ليبيا إلى الاستمرار في صحوته بهدف الوصول للمرة الرابعة في تاريخه إلى النهائيات التي غاب عنها منذ آخر مشاركة عام 2012، في الدورة التي استضافتها الجابون وغينيا الاستوائية.

وتتصدر أوغندا جدول الترتيب بخمس نقاط وخلفها ليبيا بأربع نقاط وبوتسوانا بثلاث نقاط، وفي حين ضمن منتخب أوغندا بطاقة التأهل بصفته أحد منظمي البطولة، تتنافس بقية المنتخبات الثلاثة على البطاقة الثانية.