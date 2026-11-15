الجيش الملكي المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا للسيدات

توج الجيش الملكي المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعدما فاز على صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي البطولة المقامة في مصر.وفاز الجيش الملكي على صن داونز 3/ 1 في نهائي البطولة التي أقيمت في مصر واختتمت في ملعب قناة السويس.

تقدم الجيش الملكي في الدقيقة 23 عن طريق إيمان توريس، وبعد ذلك بدقيقتين سجلت سيدات صن داونز هدف التعادل عن طريق ريفيلوي ثولاكيلي، وعاد الجيش الملكي للتقدم مجددا في الدقيقة 37 عن طريق هبة يوسفي، ثم سجلت إيمان توريس الهدف الثاني لها والثالث للجيش الملكي في الدقيقة 77.

فاز الجيش الملكي بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز بها في عام 2021 والعام الماضي، كما أنه ثأر من منافسه الذي هزمه برباعية نظيفة في نهائي نسخة عام 2022، وبدأ مشوار الجيش الملكي، الذي سيخوض منافسات مونديال الأندية للسيدات في عام 2028، بخسارة أمام كاومبي الأوغندي 1/2، غير أنه انتفض في الجولة الثانية بدور المجموعات وحقق فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على يو إس باماكو المالي، ثم فاز 2 /1 في الجولة الثالثة على أمبيم داركو الغاني 2/صفر، وتصدر المجموعة الثانية.

وفي قبل النهائي فاز الجيش الملكي على ليكي فوتبول الكاميروني 1/صفر. من جانبه تصدر صن داونز المجموعة الأولى بعد تعادل سلبا مع مسار المصري، وفاز على ليكي فوتبول الكاميروني والفتح المغربي 2/ 1 و3 /صفر على الترتيب، وفي قبل النهائي فاز فريق صن داونز على كاويمبي الأوغندي4/ 1 ليصل إلى النهائي.