المغرب يتوج بكأس العرب للكرة الشاطئية للمرة الأولى في تاريخه

توج منتخب المغرب بلقب كأس العرب لكرة القدم الشاطئية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه المثير على نظيره الموريتاني بنتيجة 6-5، اليوم الاثنين، في المباراة النهائية للنسخة الخامسة من البطولة، التي استضافتها مدينة بورسعيد المصرية.

وشهدت المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب بورتو سعيد، منافسة قوية بين المنتخبين، وأسفرت عن تسجيل 11 هدفاً، قبل أن يحسم المنتخب المغربي المواجهة بفارق هدف واحد، ليعتلي منصة التتويج، فيما اكتفى منتخب موريتانيا بالمركز الثاني.

وجاء التتويج المغربي بعدما تجاوز منتخب مصر، صاحب الأرض، بنتيجة 3-2 في الدور نصف النهائي، قبل أن يتغلب على موريتانيا في المباراة النهائية، محققاً انتصارين متتاليين بفارق هدف واحد في آخر مباراتين بالبطولة.

في المقابل، أخفق منتخب موريتانيا في إكمال مشواره نحو اللقب، رغم النتائج التي حققها خلال البطولة، بعدما تغلب على منتخب مصر بنتيجة 4-1 في دور المجموعات، ثم تجاوز لبنان بنتيجة 5-3 في الدور نصف النهائي، قبل خسارته أمام المغرب في المباراة النهائية.

وأُسدل الستار على منافسات النسخة الخامسة من كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، التي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات، هي مصر والمغرب وموريتانيا ولبنان والسعودية والعراق وسلطنة عمان وليبيا.