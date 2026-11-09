علي ماهر يشكر التوأم ويكشف ملامح مشروعه مع منتخب مصر

أكد علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، أنه يسعى لبناء فريق قوي يتمتع بالشراسة الهجومية والدفاعية، مطالباً الجماهير بدعم اللاعبين والالتفاف حول المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وقال ماهر، في تصريحات لقناة «أون سبورت»، إنه تولى المهمة من أجل خدمة الكرة المصرية واستكمال العمل الذي بدأه الجهاز الفني السابق، موجهاً الشكر إلى حسام حسن وإبراهيم حسن على ما قدماه خلال فترة قيادتهما للمنتخب.

وأضاف أن منتخب مصر يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، وفي مقدمتهم محمد صلاح، الذي وصفه بأنه أفضل لاعب في تاريخ مصر وقدوة لجميع زملائه، معرباً عن أمله في تقديم أداء يمتع الجماهير وتحقيق نتائج مميزة.

وأوضح ماهر أن الاتحاد المصري لكرة القدم منحه الحرية الكاملة في اختيار جهازه المعاون، مشدداً على أن اختياراته تعتمد على قدرة كل عضو على التأثير وتحمل المسؤولية، بعيداً عن المجاملات.

وكشف عن رفضه تعيين مدير للمنتخب، لرغبته في التواصل المباشر مع مسؤولي اتحاد الكرة دون وسيط، مؤكداً أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تفهم وجهة نظره.

وشدد المدير الفني لمنتخب مصر على أن تحقيق الأهداف يتطلب العمل والمثابرة وتكاتف الجميع، مؤكداً أهمية مساندة الجماهير للفريق خلال المرحلة المقبلة.