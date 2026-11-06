إلغاء ودية الأردن وإندونيسيا

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة بين منتخب الأردن وضيفه الإندونيسي الأسبوع المقبل، بناءً على طلب الاتحاد الإندونيسي، فيما أكد إقامة المباراة الودية أمام أستراليا في العاصمة عمّان يوم 17 نوفمبر، رغم الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط.

وأعلن الاتحاد الأردني، في وقت متأخر من أمس الخميس، إلغاء المباراة المقررة يوم الجمعة المقبل أمام إندونيسيا، موضحًا أن الاتحاد الإندونيسي اعتذر عن عدم خوض اللقاء.

وقال مسؤول في الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم لوكالة «رويترز»، اليوم الجمعة: «قررنا إلغاء المباراة في المقام الأول لأسباب أمنية».

وأضاف: «نعلم أن الوضع في الشرق الأوسط ليس جيدًا في الوقت الحالي، لذا أخذنا في الاعتبار المخاوف من أن يؤثر ذلك على الحالة النفسية للاعبين والفريق».

وتابع: «بناءً على ذلك، تواصلت مع المدرب ورئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم لأبلغهما بضرورة أن نتحلى بالشجاعة الكافية لاتخاذ موقف».

وأكد المسؤول أن الاتحاد الإندونيسي قد يسعى إلى ترتيب مباراة أخرى خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر، لكن ذلك يبدو مستبعدًا بسبب ضيق الوقت المتاح.

وكان من المقرر إقامة المباريات الودية لمساعدة المنتخبات الثلاثة على الاستعداد لكأس آسيا، قبل تأجيل البطولة يوم الثلاثاء الماضي إلى ديسمبر من العام المقبل.

في المقابل، أكد الاتحاد الأردني، في بيانه، أن المباراة الودية بين منتخب الأردن ونظيره الأسترالي، المقررة مساء الثلاثاء 17 نوفمبر على ملعب عمّان الدولي، ستقام في موعدها المحدد دون أي تغيير.

وذكرت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» الأسترالية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم قرر تأجيل إعلان قائمة المنتخب لمباراتي الأردن وقطر، بسبب عدم رغبة بعض اللاعبين في السفر إلى عمّان.

ولم يرد الاتحاد الأسترالي على الفور على طلب للتعليق بشأن مباراة الأردن.