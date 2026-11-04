فاتورة نوفمبر تتجاوز 40 مليون جنيه للمنتخبات المصرية

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن التكلفة التقديرية لتجهيز المنتخبات المصرية خلال شهر نوفمبر الجاري تتجاوز 40 مليون جنيه مصري، في ظل ارتباط المنتخبات بخوض 14 مباراة رسمية وودية في مختلف الفئات العمرية.

وذكر مصدر بالاتحاد المصري، رفض الكشف عن اسمه، الثلاثاء، أن شهر نوفمبر يشهد أجندة دولية مكثفة، تشمل مباريات المنتخب الأول أمام مالاوي، ومشاركات منتخبي الشباب مواليد 2007 و2009، إلى جانب مواجهات المنتخب الأولمبي أمام اليابان، ومشاركة منتخب مواليد 2010 في بطولة شمال أفريقيا، فضلًا عن مشاركة منتخب تحت 17 عامًا في بطولة كأس العالم المقامة بقطر.

وأوضح أن الميزانية المخصصة لتجهيز المنتخبات تشمل تكاليف تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق وحجز ملاعب التدريب والمباريات، بالإضافة إلى البرامج الطبية والتأهيلية والانتقالات والخدمات اللوجستية المختلفة.

وأضاف أن تنظيم هذه المشاركات يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين القطاعات والإدارات الفنية والإدارية والمالية والطبية داخل الاتحاد، إلى جانب التواصل مع الاتحادات والجهات المنظمة للبطولات والمباريات الدولية.

وأكد الاتحاد المصري أن حجم الإنفاق يعكس طبيعة الاستعدادات المطلوبة لتوفير الظروف المناسبة للمنتخبات المصرية بمختلف مراحلها السنية، مشددًا على أن عملية الإعداد لا تقتصر على الجوانب الفنية داخل الملعب، وإنما تشمل ترتيبات تنظيمية ومالية وإدارية متكاملة.