الأهلي المصري يكشف تطورات إصابة كوكا

أعلن النادي الأهلي المصري، الثلاثاء، أن أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سيخضع لأشعة رنين مغناطيسي لتحديد حجم إصابته أسفل الظهر.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للنادي، إن كوكا خضع لجلسة علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد تعرضه للإصابة خلال عمليات الإحماء التي سبقت مواجهة المقاولون العرب، أمس الاثنين، في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضح جاب الله أن اللاعب يعاني من آلام أسفل الظهر، وأن الفحوصات ستحدد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي المناسب، دون تحديد موعد لعودته إلى المشاركة.

وكان الأهلي قد تغلب على المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس عاصمة مصر.