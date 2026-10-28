الزمالك في مجموعة عربية نارية وبيراميدز يواجه الهلال السوداني

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2026-2027 عن وقوع الزمالك المصري في المجموعة الثانية إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني، ومولودية الجزائر، والأفريقي التونسي، فيما جاء بيراميدز المصري في المجموعة الرابعة مع الهلال السوداني، وحوريا كوناكري الغيني، والمغرب الفاسي.

ويواجه الزمالك تحديًا قويًا في المجموعة الثانية، حيث سيكون على موعد مع مواجهتين عربيتين أمام مولودية الجزائر والأفريقي التونسي، إلى جانب لقاء يانج أفريكانز التنزاني، في إطار سعيه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وفي المقابل، يخوض بيراميدز منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم الهلال السوداني، وحوريا كوناكري الغيني، والمغرب الفاسي، وسط تطلعات الفريق المصري لمواصلة مشواره في البطولة القارية والمنافسة على اللقب.

وضمت المجموعة الأولى الترجي التونسي، وبترو أتلتيكو الأنجولي، ونواذيبو الموريتاني، وويليت الأنجولي.

أما المجموعة الثالثة، فضمت نهضة بركان المغربي، وسيمبا التنزاني، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وكولومب سبورتيف الكاميروني.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن تقام الجولة الثانية من 4 إلى 6 ديسمبر/كانون الأول، والثالثة من 18 إلى 20 من الشهر نفسه.

وتُستأنف المنافسات بالجولة الرابعة خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير/كانون الثاني 2027، فيما تقام الجولة الخامسة من 15 إلى 17 يناير/كانون الثاني، وتُختتم مباريات دور المجموعات بالجولة السادسة خلال الفترة من 22 إلى 24 من الشهر ذاته.