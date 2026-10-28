الأهلي المصري يواجه الرجاء المغربي في مجموعات الكونفيدرالية

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، التي أُجريت اليوم الأربعاء، عن وقوع الأهلي المصري في المجموعة الأولى إلى جانب الرجاء البيضاوي المغربي، وإسكو كارا التوجولي، وأول أغسطس الأنجولي.

ويخوض الأهلي منافسات دور المجموعات بعدما تأهل على حساب كيتارا الأوغندي، بالفوز عليه 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي الثاني.

وضمت المجموعة الثانية الجيش الملكي المغربي، وعزام يونايتد التنزاني، والأهلي طرابلس الليبي، وديربان سيتي الجنوب أفريقي.

فيما ضمت المجموعة الثالثة مانياما يونيون من الكونغو الديمقراطية، وسينجيدا بلاك ستارز التنزاني، وريد أروس الزامبي، إلى جانب الفريق المتأهل من المواجهات التي تضم شباب بلوزداد الجزائري، والجمارك الموريتاني، وهافيا الغيني.

وأسفرت القرعة عن وقوع اتحاد العاصمة الجزائري في المجموعة الرابعة، إلى جانب الصفاقسي التونسي، وبلاك بولز الموزمبيقي، وريال باماكو المالي.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي تقام منافساته بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب.