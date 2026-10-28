الترجي يواجه الصفاقسي في «كلاسيكو» ناري بالدوري التونسي

بعد ضمان تأهلهما إلى دور المجموعات بمسابقتي كأس الكونفيدرالية ودوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يلتقي الصفاقسي والترجي غدًا الخميس في قمة مؤجلة من مباريات الجولة السادسة، على ملعب الطيب المهيري بصفاقس.

ويبحث الصفاقسي عن الظهور بمستويات أفضل بعد سقوطه المفاجئ في الجولة الخامسة من المسابقة أمام فريق تقدم ساقية الدائر، الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

كما أثار الفريق، الذي يقوده المدرب محمد الكوكي للمباراة الثالثة هذا الأسبوع، خلفًا للمدرب المقال نبيل الكوكي، قلق جماهيره بعد تأهله الصعب إلى مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية، بفوزه السبت الماضي على أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري بهدف نظيف، وبمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-1.

ويحتاج الفريق، القابع في المركز الثامن بثماني نقاط، إلى الفوز للبقاء ضمن الفرق المنافسة على اللقب، قبل المواجهة القوية التالية أمام النجم الساحلي في «كلاسيكو» الجولة السابعة.

وفي المقابل، يسعى الترجي، الذي حقق رقمًا قياسيًا في أفريقيا بتأهله للمرة الـ24 إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، إلى استعادة صدارة الدوري من اتحاد بن قردان، حيث تتبقى له مباراتان مؤجلتان.

ويحتل الترجي، الذي يقوده المدرب الإسباني الجديد بابلو فرانكو في ثالث مباراة له، المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المتصدر.

ويملك الترجي أفضلية واضحة في المواجهات المباشرة مع الصفاقسي، لكن المباريات بين الفريقين تتسم دائمًا بالندية والإثارة.

وفي الجولة نفسها، يستضيف النادي الأفريقي، المنتشي بتأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد سنوات طويلة من الغياب، عقب إقصائه نادي مازيمبي الكونغولي القوي، فريق النادي البنزرتي في مباراة قوية.

ويحتل الأفريقي، بطل تونس الموسم الماضي، المركز السابع بتسع نقاط، لكن تتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة، بينما يحتل البنزرتي المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

ويسعى مدرب الأفريقي، ماهر الكنزاري، إلى الاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية للفريق، الذي لم يعرف الهزيمة منذ بداية الموسم، بما في ذلك مباريات الدورين التمهيديين الأول والثاني من دوري أبطال أفريقيا.

وفي المقابل، يتطلع البنزرتي إلى تحقيق فوزه الرابع بالدوري هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى مؤجلة من الجولة نفسها، يستضيف الملعب التونسي نظيره ترجي جرجيس في مواجهة متكافئة، بعدما غادر الأخير منافسات كأس الكونفيدرالية بخسارته أمام ريال باماكو المالي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-3.

ويتطلع ترجي جرجيس، الذي قدم مستويات لافتة في مسابقتي الدوري والكأس بتونس في المواسم الأخيرة، إلى تعويض خروجه القاسي من الكونفيدرالية، بينما يسعى الملعب التونسي، القابع في المركز التاسع بسبع نقاط، إلى التقدم أكثر في جدول الترتيب.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

الملاحظات التحريرية

التوقيت: الخبر مؤرخ الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وبالتالي فإن «غدًا الخميس» تشير إلى 29 أكتوبر، وهو توقيت متسق.

التدقيق اللغوي: تصحيح «د ب ا» إلى «د ب أ»، وضبط التنوين وعلامات الترقيم، وتصحيح «تنقصه مباراتين» إلى «تتبقى له مباراتان»، مع تحسين بعض التراكيب دون تغيير مضمون الخبر.

ملاحظة مهمة بشأن المدربين: ورد أن محمد الكوكي تولى تدريب الصفاقسي خلفًا لنبيل الكوكي. تشابه الاسمين يستدعي التأكد من دقة اسم المدرب الجديد والسابق قبل النشر.

ملاحظة بشأن النتائج: نتيجة ترجي جرجيس أمام ريال باماكو وردت في المصدر بصيغة 3-5، وأُعيد ترتيبها إلى 5-3 مع توضيح أن ترجي جرجيس هو الخاسر. ولتفادي أي التباس، يمكن اعتماد الصياغة: «بعد خسارته أمام ريال باماكو المالي بنتيجة 3-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب».

ملاحظة تحريرية: وصف تأهل الترجي إلى دور المجموعات للمرة الـ24 بأنه «رقم قياسي في أفريقيا» يحتاج إلى تأكيد من سجلات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل النشر.