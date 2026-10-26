6 مواجهات في الجولة الثانية من دوري أبطال الخليج

تنطلق غدًا الثلاثاء منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، بإقامة ست مباريات على مدار يومين.

وتقام غدًا ثلاث مباريات، بواقع مباراة من كل مجموعة من المجموعات الثلاث، وتتصدر مواجهة نادي قطر مع مضيفه الرفاع البحريني، ضمن منافسات المجموعة الثانية، المباريات التي تقام غدًا الثلاثاء.

ويبحث نادي قطر عن تحقيق انتصاره الأول في البطولة، عندما يحل ضيفًا على الرفاع البحريني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بعدما استهل مشواره بالتعادل مع الزوراء العراقي 1-1، ليحصد نقطة واحدة وضعته في المركز الثاني بالمجموعة، خلف النصر الإماراتي المتصدر.

ويدخل نادي قطر المواجهة بمعنويات مرتفعة، عقب تحقيق فوزه الأول في الدوري القطري هذا الموسم، بتغلبه على الشمال 3-2 ضمن الجولة السابعة، ليأمل في استثمار هذه النتيجة ومواصلة صحوته على المستوى الخليجي.

ويعول الفريق، بقيادة مدربه راشد الكبيسي، على استعادة عدد من لاعبيه مستوياتهم المعهودة، وفي مقدمتهم المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، الذي سجل هدفين في مواجهة الشمال.

في المقابل، يتطلع الرفاع إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام النصر بثلاثية نظيفة، واستعادة توازنه من أجل الإبقاء على آماله في المنافسة، بعدما تذيل ترتيب المجموعة الثانية دون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثالثة، يلتقي كاظمة الكويتي مع عجمان، في لقاء يتطلع خلاله الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفهما في سباق التأهل.

ويسعى كاظمة لاستعادة توازنه في البطولة بعدما خسر مباراة الجولة الأولى بهدفين نظيفين أمام الاتفاق السعودي.

في المقابل، يتطلع فريق عجمان لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي وتعزيز صدارته للمجموعة، خاصة أنه فاز في الجولة الأولى على أربيل العراقي 5-صفر.

وفي منافسات المجموعة الأولى، سيكون الشباب العماني على موعد مع مباراة صعبة أمام ضيفه نيوم السعودي.

ويسعى الشباب العماني لحصد أول نقاط له في البطولة، خاصة بعد خسارته في مباراة الجولة الأولى أمام الدحيل القطري بثلاثية نظيفة.

في المقابل، يتطلع فريق نيوم السعودي لتحقيق فوزه الثاني في البطولة، بعد تغلبه على شعب حضرموت اليمني برباعية نظيفة.

وفي مباريات الأربعاء، يسعى الدحيل القطري إلى مواصلة انتصاراته عندما يواجه شعب حضرموت اليمني، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

واستهل الدحيل مشاركته في البطولة بالفوز على الشباب العماني بثلاثية نظيفة، ليحصد ثلاث نقاط يحتل بها المركز الثاني، خلف نيوم السعودي المتصدر بفارق الأهداف.

ويخوض الدحيل المواجهة في ظل حالة من الثقة، عقب فوزه على لوسيل 3-1 ضمن الجولة السابعة من الدوري القطري، محققًا انتصاره الثالث على التوالي، وهو ما يمنحه دفعة إضافية لمواصلة نتائجه الإيجابية على الصعيدين المحلي والخليجي.

ومن المنتظر أن يلجأ الجزائري جمال بلماضي، مدرب الدحيل، إلى إجراء بعض التغييرات على التشكيلة، من خلال الاستعانة بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهة لوسيل، مع الاحتفاظ بالعناصر الأساسية، على غرار ما فعله في المباراة الافتتاحية أمام الشباب العماني.

ويأمل شعب حضرموت في تعويض خسارته أمام نيوم السعودي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، وتحقيق نتيجة تمنحه فرصة العودة إلى المنافسة، رغم صعوبة المهمة أمام الدحيل الذي استهل البطولة بأداء قوي.

وتختتم مباريات الجولة الثانية، الأربعاء، بمواجهة تجمع أربيل العراقي مع الاتفاق السعودي ضمن المجموعة الثالثة، فيما يلتقي الزوراء العراقي مع النصر في إطار منافسات المجموعة الثانية، في مباراتين يسعى خلالهما كل فريق إلى تحسين موقعه في ترتيب مجموعته.