كأس آسيا 2027 تنطلق بمواجهة السعودية وفلسطين

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين أن السعودية ستفتتح كأس آسيا العام المقبل بمواجهة فلسطين بالرياض في السابع من يناير/كانون الثاني، بعد تأكيد جدول مباريات البطولة وملاعبها.

وفيما يلي التفاصيل:

- ستقام البطولة القارية التي تضم 24 منتخبًا في الفترة من السابع من يناير/كانون الثاني إلى الخامس من فبراير/شباط، إذ من المقرر أن تقام المباراتان الافتتاحية والنهائية في استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض.

وتظل البطولة محط اهتمام كبير وسط مخاوف أمنية، وكان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، قد قال في وقت سابق إن تأجيل البطولة إلى عام 2028 لا يزال احتمالًا واردًا إذا لزم الأمر.

- وستشهد البطولة 51 مباراة في ثمانية ملاعب موزعة على ثلاث مدن، هي الرياض (خمسة ملاعب)، وجدة (ملعبان)، والخبر (ملعب واحد).

- وتبدأ قطر مشوارها للدفاع عن اللقب بمواجهة تايلاند في 11 يناير/كانون الثاني، بينما تستهل اليابان مشوارها باللعب أمام إندونيسيا في اليوم ذاته.

- وتلعب كوريا الجنوبية أمام اليمن، وأستراليا ضد سنغافورة، وتلتقي إيران مع الصين في مبارياتها الافتتاحية.

- وتنتهي مرحلة المجموعات في 20 يناير/كانون الثاني، على أن تبدأ مباريات الأدوار الإقصائية في 22 من الشهر ذاته.

- وستستضيف السعودية كأس آسيا للمرة الأولى، قبل سبع سنوات من استضافتها كأس العالم 2034.