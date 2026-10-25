الشحات يقود الأهلي المصري لدور المجموعات بالكونفدرالية

سجل حسين الشحات ‌هدفاً ​في كل شوط ليقود الأهلي المصري للفوز 4-صفر على ضيفه كيتارا الأوغندي في إياب الدور التمهيدي الثاني (دور 32) بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة ⁠القدم والتأهل إلى دور المجموعات.وبهذا يكرر الأهلي فوزه على الفريق الأوغندي بعدما تغلب 2-1 في مباراة ‌الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وترجم الشحات هيمنة الأهلي في الدقيقة 38 ‌عندما وضع الكرة في الشباك من ‌فوق الحارس المتقدم من مرماه ‌بعدما خرج ‌لإبعاد تمريرة عرضية لم يحسن التعامل معها.

وبعد ست دقائق ​فقط، ضاعف ‌محمد ​مجدي «قفشة» تقدم الأهلي من ⁠هجمة مرتدة سريعة عندما تعثر أحد مدافعي الفريق الأوغندي قرب منطقة جزائه ليقطع ​طاهر ⁠محمد ⁠طاهر الكرة ويتوغل داخل المنطقة قبل أن يلعب تمريرة عرضية منخفضة حولها ⁠أفشة إلى داخل الشباك.

وأحرز الشحات الهدف الثالث من تسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى الضيقة، بعدما استقبل بمهارة تمريرة من حارس ‌مرماه محمد الشناوي في الدقيقة 52. واختتم طاهر ​التسجيل في الدقيقة 68 بضربة رأس قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة عرضية من البديل أحمد ​عيد.