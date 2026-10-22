قمة محتملة بين الأهلي والزمالك قبل نهائي كأس مصر



أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم، التي أجريت اليوم الخميس بمركز المنتخبات الوطنية التابع للاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواجهات متوازنة للأندية الكبرى، حيث يلتقي الأهلي مع الفائز من النصر والسكة الحديد، بينما يواجه الزمالك الفائز من مصر للتأمين وفاركو، ويلعب بيراميدز أمام الفائز من الداخلية والترسانة.



وأقيمت مراسم القرعة بحضور الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، فيما تولى سحبها عبد الستار صبري، المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2010، ووائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2007.



ووضعت القرعة الأهلي والزمالك في مسار واحد، ما يفتح الباب أمام مواجهة محتملة بين الفريقين في الدور قبل النهائي حال نجاحهما في تجاوز الأدوار السابقة، بينما جاء بيراميدز في المسار الآخر، ولن يلتقي مع أي منهما إلا في المباراة النهائية.



وأسفرت القرعة عن مواجهة المصري البورسعيدي مع مصر للمقاصة، وطلائع الجيش مع بترول أسيوط، وسيراميكا كليوباترا مع أبو قير للأسمدة، والاتحاد السكندري مع غزل المحلة، ومودرن سبورت مع القناة.



ويلتقي البنك الأهلي مع الفائز من الرباط والأنوار وبورفؤاد، وزد مع الفائز من سمنود وبلدية المحلة، وسموحة مع الفائز من المنيا وطهطا، ووادي دجلة مع الفائز من طنطا وكهرباء الإسماعيلية.



كما يواجه إنبي الفائز من بروكسي ودياموند إف سي، ويلعب الجونة مع الفائز من الألومنيوم واتحاد الشرطة، وبتروجت مع الفائز من دلفي وميجا سبورت، والمقاولون العرب مع الفائز من نجوم مصر والمصرية للاتصالات.



ووفقاً لمسار القرعة، يلتقي الفائز من كل مواجهة مع الفائز من المباراة التالية لها في الترتيب خلال دور الـ16، على أن يتأهل فريق واحد من كل مسار إلى المباراة النهائية للبطولة.