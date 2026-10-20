اتحاد الكرة المصري يستأنف ضد عقوبات «التوأم» وزيكو

أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتولى بنفسه الإشراف على ملف الاستئناف ضد العقوبات التي أصدرها الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بحق «التوأم» حسام حسن المدير الفني للمنتخب وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب ومصطفى زيكو لاعب الفريق.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري أن الشؤون القانونية بالاتحاد تتولى جميع الإجراءات المتعلقة بالاستئناف على العقوبات الصادرة بحق الثلاثي.

وأضاف أن حسام حسن لم يتدخل نهائياً في هذا الملف، مشدداً على أن ما تردد بشأن تدخله في إجراءات الاستئناف لا أساس له من الصحة.

وأوضح المصدر أن المدير الفني للمنتخب المصري ترك الأمر بالكامل لاتحاد الكرة وإدارته القانونية للتعامل مع العقوبات واتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن عليها.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري سبق أن تولى التعامل مع الملف منذ بدايته، عندما طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم توضيحات بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة المنتخب المصري أمام الأرجنتين.