الترجي يتصدر الدوري التونسي والأفريقي يخسر للمرة الأولى

قاد حازم المستوري ​الترجي إلى فوز كبير 3-1 على ضيفه الأولمبي الباجي السبت، ضمن ​الجولة الخامسة من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم لينفرد الفائز بصدارة الترتيب بينما خسر الأفريقي لأول مرة هذا الموسم أمام اتحاد بن قردان

ورفع الترجي رصيده إلى 12 نقطة من خمس مباريات في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الأولمبي الباجي عند نقطتين ⁠في المركز 14.

وانتزع المستوري التقدم مبكرا في الدقيقة الأولى بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من المغربي عماد الفراج، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 13 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عقب تمريرة عرضية أخرى من اللاعب ذاته.

وأكمل المستوري الثلاثية بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بضربة رأس أخرى، بينما قلص حمزة ‌المبروك الفارق للأولمبي الباجي في الدقيقة 60.

وفي مباراة أخرى، ‌ألحق اتحاد بن قردان الهزيمة الأولى بالنادي الأفريقي هذا الموسم ‌بعدما تغلب عليه 2-1، بعد ‌أن أحرز هدفا في كل شوط.

ورفع اتحاد بن قردان رصيده إلى 11 نقطة من خمس ​مباريات ليرتقي إلى المركز الثالث، فيما تجمد ​رصيد النادي الأفريقي عند تسع ⁠نقاط من أربع مباريات في المركز الرابع.

وافتتح دانييل أجبو التسجيل لاتحاد بن قردان في الدقيقة 18 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل ​أن ⁠يدرك أسامة الشريمي التعادل ⁠للأفريقي في الدقيقة 41.

وحسم وائل الصالحي الفوز لاتحاد بن قردان بهدف إثر هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح فريقه ثلاث ⁠نقاط ثمينة.

وفي مواجهة أخرى، تغلب تقدم ساقية الداير على ضيفه النادي الصفاقسي بهدف أحرزه محمد العمري في الدقيقة 30.

ورفع تقدم ساقية الداير رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني من خمس مباريات، بينما توقف رصيد النادي الصفاقسي عند ثماني نقاط في المركز ‌السادس.

وتعادل النادي البنزرتي مع ضيفه الاتحاد المنستيري بدون أهداف .

ورفع الاتحاد المنستيري رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد النادي البنزرتي ثماني نقاط في المركز السابع.