«القمة 133» تشعل صراع صدارة الدوري المصري

تترقب الجماهير المصرية قمة ​ساخنة، الأحد، بين الزمالك والأهلي في افتتاح الجولة ‌السادسة للدوري ​المحلي الممتاز لكرة القدم في استاد القاهرة.

وتكتسب القمة 133 أهمية كبيرة نظراً لحرص الفريقين على الفوز لانتزاع الصدارة، وتوجيه ضربة للمنافس في الصراع الدائم بينهما.

ويملك كل منهما 13 نقطة من خمس مباريات في المركزين الثاني والثالث خلف ⁠بيراميدز المتصدر برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات.

وأكد الزمالك اكتمال تشكيلته خلال التدريب الأخير، الجمعة.

وقال عبر موقعه على الإنترنت: «القوة الضاربة للفريق اكتملت بانضمام الثلاثي الأنجولي شيكو ‌بانزا والفلسطينيين عدي الدباغ وآدم كايد في التدريبات الجماعية، التي أقيمت، أمس».

وعقد معتمد جمال مدرب الزمالك جلسة تحفيزية مع لاعبي ‌الفريق قبيل انطلاق مران الأمس، طالب فيها اللاعبين ‌بالتحلي بأعلى درجات التركيز واليقظة، واستغلال أنصاف الفرص للظفر بنقاط ‌المباراة التي تتطلع لها جماهير ‌حامل اللقب.

سرية الأهلي

على الجانب الآخر فرض الأهلي سرية تامة على تدريباته ​الأخيرة، والتي جرت بانتظام ‌عقب اطمئنان المغربي ​حسين عموتة مدرب الفريق على جاهزية ⁠أوراقه الرابحة، وفي مقدمتها مواطنه أشرف بنشرقي، إلى جانب الدوليين إمام عاشور وأحمد سيد «زيزو» ومروان عطية ،والحارس مصطفى شوبير.

وسيفتقد الأهلي ​جهود أربعة ⁠عناصر دفاعية ⁠بارزة، يتقدمهم ياسر إبراهيم وكريم الدبيس، إضافة إلى يوسف بلعمري وعمرو الجزار.

وكذلك يكثف الطاقم الطبي للأهلي جهوده لتجهيز لاعب الوسط ⁠محمد مجدي «أفشة» بعد تعرضه لإصابة عضلية عقب مواجهة بترول أسيوط ضمن كأس عاصمة مصر.

وتنطلق، الأحد، منافسات الجولة السادسة بلقاء يجمع القناة بالمصري البورسعيدي إلى للقمة.

وتقام يوم الاثنين خمس مباريات أخرى، حيث يستقبل المقاولون العرب ضيفه زد، بينما يواجه مودرن ‌سبورت فريق الشرقية إنبي، ويستضيف بيراميدز فريق سيراميكا كليوباترا، كما سيقابل سموحة ضيفه ​غزل المحلة.

وتختتم الجولة بأربعة لقاءات يوم الثلاثاء، إذ يلتقي البنك الأهلي مع طلائع الجيش، وسماد أبوقير مع بترول أسيوط، والاتحاد السكندري مع الجونة، والسويس بتروجت مع وادي دجلة.