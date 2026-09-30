الكويت تكتب أسوأ فصل في تاريخ مشاركاتها الخليجية





سجل منتخب الكويت أسوأ مشاركة في تاريخه ببطولة كأس الخليج العربي بالنظام الحالي، بعدما ودع منافسات "خليجي 27" المقامة في مدينة جدة من دور المجموعات، دون أن يحصد أي نقطة، عقب تلقيه ثلاث هزائم متتالية.

واستهل "الأزرق" مشواره في البطولة بالخسارة أمام المنتخب السعودي بهدف دون رد، قبل أن يسقط أمام العراق بنتيجة 2-3، ثم اختتم مشواره بخسارة ثالثة أمام عمان 1-3، بعد مباراة درامية شهدت "ريمونتادا" لـ"الأحمر" العماني، ليغادر البطولة خالي الوفاض، في حصيلة سلبية لم يسبق أن سجلها طوال مشاركاته السابقة في البطولة الخليجية.

ويعد هذا الخروج الأسوأ للكويت منذ انطلاق كأس الخليج عام 1970، رغم المكانة التاريخية التي يحتلها المنتخب في المسابقة، باعتباره صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج برصيد 10 ألقاب.

وكانت "خليجي 22" في السعودية عام 2014 إحدى أبرز المشاركات المخيبة للآمال، عندما ودع المنتخب الكويتي دور المجموعات بحلوله ثالثاً برصيد أربع نقاط، بعد فوزه على العراق 1-0، وتعادله مع الإمارات 2-2، ثم خسارته الثقيلة أمام عمان بخماسية نظيفة.

وتكرر الخروج من الدور ذاته في "خليجي 23" التي استضافتها الكويت عام 2017، حين حصد "الأزرق" نقطة واحدة من تعادل سلبي مع الإمارات، مقابل خسارتين أمام السعودية وعمان.

أما في "خليجي 25" بالبصرة عام 2023 فغادر المنتخب الكويتي من دور المجموعات بعدما جمع 4 نقاط، إثر خسارته أمام قطر 1-2، وفوزه على الإمارات 1-0، وتعادله مع البحرين 1-1، ليخسر بطاقة التأهل بفارق الأهداف، لكن "خليجي 27" حملت رقماً أكثر قسوة، بعدما أصبح رصيد الكويت صفراً من النقاط، لتبقى هذه النسخة الأسوأ في سجل المشاركات الكويتية بالبطولة الخليجية.