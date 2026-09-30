القرعة تحسم تأهل عُمان إلى نصف نهائي «خليجي 27» بعد سيناريو استثنائي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم تأهل عمان إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعد اللجوء إلى القرعة لحسم هوية المنتخب الذي يرافق السعودية عن المجموعة الأولى، عقب تعذر الفصل بين العراق وعمان بجميع معايير كسر التعادل.

وجاءت القرعة بعد نتائج الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى، التي خسر فيها العراق أمام السعودية 0-2، بينما قلبت عمان تأخرها أمام الكويت إلى فوز 3-1، ليرفع المنتخبان رصيدهما إلى 4 نقاط، خلف السعودية المتصدرة بالعلامة الكاملة.

وتساوى العراق وعمان في المواجهة المباشرة بعدما انتهت مباراتهما بالتعادل 1-1، كما تساويا في فارق الأهداف، وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة، قبل أن يستمر التعادل عند تطبيق بقية المعايير المنصوص عليها في لائحة البطولة.

وتنص المادة السابعة من لائحة البطولة على الاحتكام أولاً إلى نتائج المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف والأهداف المسجلة فيها، قبل الانتقال إلى فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

كما تتضمن اللائحة معيار اللعب النظيف، الذي يعتمد على نقاط البطاقات الصفراء والحمراء، باعتباره أحد معايير الفصل الأخيرة، إذ استمر التساوي بين المنتخبين بحصول كل منهما على 8 بطاقات صفراء، بعدما احتفل مصعب الشقصي بالهدف الثالث بخلع قميصه، ما أدى إلى حصوله على الإنذار الثامن للمنتخب العماني.

وأجرت لجنة المسابقات القرعة في اجتماع عاجل، لتحسم عمان بطاقة التأهل الثانية إلى نصف النهائي، في مشهد نادر فرضته حالة التعادل الكامل بين المنتخبين.

وبذلك، يضرب المنتخب العماني موعداً في نصف النهائي مع أول المجموعة الثانية بين المنتخبين الإماراتي والقطري اللذين يلتقيان في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية، فيما انتهى مشوار العراق في البطولة بعد سباق استثنائي لم يحسمه الملعب ولا الأرقام، بل جاء عن طريق القرعة، في مشهد نادر في البطولة.