القرعة تحسم هوية المتأهل إلى نصف نهائي «خليجي 27» بين العراق وعمان

ينتظر أن تحسم القرعة هوية صاحب بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 27»، وذلك بعد فوز المنتخب السعودي 2-0 على نظيره العراقي، وفوز عمان على الكويت 3-1.

وسوف تعلن لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم هوية المتأهل الثاني رفقة المنتخب السعودي الذي ضمن الصدارة بالعلامة الكاملة، بعد اجتماع عاجل، وذلك بعد تساوي منتخبي العراق وعمان في جميع معايير التأهل.

وخسر المنتخب العراقي 0-2 أمام المنتخب السعودي بهدفي عبد الله السالم وعبد الله الحمدان، فيما قلب المنتخب العماني الطاولة على نظيره الكويتي بعد مباراة جنونية 3-1، بأهداف حملت توقيع ناصر الرواحي «هدفين»، ومصعب الشقصي، فيما سجل هدف الكويت شبيب الخالدي.

وتساوى المنتخبين العراقي والعماني في عدد النقاط «4 نقاط» وفارق الأهداف «-1» وعدد الأهداف المسجلة «4» وعدد الأهداف المستقبلة «5»، واللعب النظيف بعدد الإنذارات «8 إنذارات» وقضي لائحة البطولة في حالة التساوي في جميع المعايير اللجوء إلى القرعة لتحديد هوية المتأهل.