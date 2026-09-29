اتحاد الكرة السوداني يطعن في قانونية مشاركة لاعب موزمبيق

تقدم الاتحاد السوداني لكرة القدم بشكوى رسمية إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، طعن من خلالها في قانونية مشاركة لاعب منتخب موزمبيق برونو ريكاردو فالديز ويلسون، الذي يحمل القميص رقم «15»، وذلك على خلفية تمثيله السابق للمنتخبات السنية البرتغالية.

واستند الاتحاد السوداني في شكواه، وفقاً لما أورده، إلى أن اللاعب سبق له الدفاع عن ألوان منتخبات البرتغال في المراحل السنية، في الوقت الذي لم تظهر، بحسب الشكوى، مستندات أو قرارات رسمية تثبت استكمال إجراءات تغيير اتحاده الرياضي وفق اللوائح المنظمة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويرى الجانب السوداني أن هذه المعطيات تثير تساؤلات حول أهلية اللاعب للمشاركة مع منتخب موزمبيق، مطالباً لجنة المسابقات في «كاف» بالنظر في الشكوى والتحقق من الوضع القانوني للاعب ومدى استيفائه الشروط واللوائح المعمول بها.

وينتظر أن تقوم الجهات المختصة في الاتحاد الأفريقي بدراسة المستندات المقدمة من الاتحاد السوداني، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن قانونية مشاركة اللاعب، وفقاً للوائح «كاف» و«فيفا» ذات الصلة بأهلية اللاعبين وتمثيل المنتخبات الوطنية.