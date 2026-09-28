«اتصل بي وأخبرني بأسمائهم».. مدرب البحرين يرد على انتقادات الذوادي



رد الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب منتخب البحرين، على الانتقادات التي وجهها المحلل البحريني رياض الذوادي بشأن اختياراته لقائمة «الأحمر» في كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مؤكداً احترامه لوجهة نظر الذوادي، لكنه طالبه بتحديد أسماء اللاعبين الذين يرى أنهم يستحقون الانضمام إلى المنتخب.



وقال تالاييتش في تصريحات عقب خسارة البحرين من الإمارات بثلاثية: «رياض الذوادي لديه رأيه، وأنا أحترمه كثيراً، لكن إذا كان يرى أن هناك لاعبين أفضل في الدوري البحريني من اللاعبين الذين اخترتهم، فلماذا لا يتصل بي ويخبرني بأسمائهم؟».



وأضاف المدرب الكرواتي: «أنا أتحدث الآن عن لاعبي فريقي، وهم يقدمون كرة قدم جيدة في هذه البطولة، نحن نشعر بخيبة أمل، لكن هذا لا يعني أنني لا أتحمل مسؤولية اختياراتي».



وكان الذوادي قد انتقد خيارات الجهاز الفني للمنتخب، مشيراً إلى وجود لاعبين في الدوري البحريني، بحسب وجهة نظره، أكثر جاهزية وخبرة من بعض العناصر التي وقع عليها اختيار تالاييتش.



وشدد مدرب البحرين على أن اختيار القائمة يندرج ضمن صلاحياته الفنية، رافضاً تحميل الاتحاد البحريني مسؤولية القرارات المتعلقة باختيارات اللاعبين، مشيراً إلى أن تغيير المدرب أو الإبقاء عليه قرار يعود إلى الاتحاد، بينما تظل الاختيارات الفنية مسؤوليته كمدرب.



وتأتي تصريحات تالاييتش بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب خسارة المنتخب البحريني من «الأبيض» بثلاثية، ليخرج من المنافسة على التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد خسارة مباراتين، إذ كان قد خسر في الجولة الأولى من المنتخب قطري بثنائية، ليودع حامل اللقب من الدور الأول للمجموعة الثانية بجانب المنتخب اليمني.