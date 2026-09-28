عُمان والكويت.. مواجهة الفرصة الأخيرة لـ«الأحمر»

يخوض المنتخب العماني مواجهة مصيرية أمام نظيره الكويتي، مساء غد الثلاثاء، على استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي «خليجي 27»، في لقاء يرفع فيه «الأحمر» شعار الانتصار فقط، ولا بديل عنه من أجل المنافسة على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

يدخل المنتخب العماني المباراة وفي رصيده نقطة واحدة، بعدما تعادل مع العراق 1-1 في الجولة الافتتاحية، قبل أن يخسر أمام السعودية بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، بينما يدخل المنتخب الكويتي من دون أي دوافع باستثناء تقديم عرض جيد، بعدما ودّع البطولة من الدور الأول رسمياً، بعد أن خسر مباراتيه أمام السعودية والعراق، ليحصد صفراً من النقاط بعد جولتين.

يتنافس المنتخب العماني مع نظيره العراقي على بطاقة التأهل، بعد أن حسم المنتخب السعودي تأهله رسمياً، وتبدو مهمة عمان مرتبطة بحسابات معقدة، إذ يحتاج إلى الفوز على الكويت ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، وفي الوقت نفسه انتظار خسارة العراق أمام السعودية في المباراة الأخرى بالمجموعة.

يملك العراق 4 نقاط وفارق أهداف «+1»، مقابل نقطة واحدة لعمان وفارق أهداف «-3»، ما يجعل فارق الأهداف عنصراً حاسماً في تحديد صاحب البطاقة الثانية إلى نصف النهائي في حال تساوي المنتخبين بالنقاط، وبالتالي سيكون «الأحمر» مطالباً بتحقيق أكبر فوز ممكن، مع انتظار تعثر العراق أمام السعودية، في ليلة تحمل الكثير من الحسابات والتوتر حتى صافرة النهاية.

أما المنتخب الكويتي فيسعى إلى إنهاء مشاركته بصورة إيجابية، وتحقيقه فوزاً شرفياً، بعدما خرج رسمياً من سباق التأهل، وسط حالة كبيرة من الغضب تجاه الأداء والنتائج من جانب جماهير «الأزرق»، التي كانت تمني النفس بظهور أفضل، والتأهل إلى نصف النهائي على أقل تقدير.