الاتحاد الكويتي يعتذر لجماهير «الأزرق» بطريقة غير تقليدية



اختار الاتحاد الكويتي لكرة القدم طريقة مختلفة للتخفيف من مرارة الخروج مبكراً من منافسات «خليجي 27»، بعدما أعلن منح جماهير «الأزرق» تذاكر مجانية لحضور جميع مباريات كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها في الكويت خلال ديسمبر المقبل.



وجاء القرار عقب خسارة المنتخب الكويتي أمام نظيره العراقي بنتيجة 2-3، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليودع من الدور الأول، بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة، ويفقد فرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي.



وتقدم الاتحاد الكويتي، في بيان رسمي، باعتذاره إلى الجماهير، مشيداً في الوقت نفسه بالمساندة الجماهيرية التي حظي بها المنتخب خلال مواجهتي السعودية والعراق، مؤكداً أن الجهازين الفني والإداري سيقدمان تقريراً يتناول أسباب الخروج من كأس الخليج، إلى جانب تحديد أوجه الخلل والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لتطوير مستوى المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.



وتأتي مبادرة التذاكر المجانية لمصالحة الجماهير عن النتائج المخيبة، إذ تشمل حضور جميع مباريات كأس السوبر السعودي التي يستضيفها استاد جابر الأحمد الدولي في الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل، بمشاركة أندية النصر، والأهلي، والقادسية، والخلود.