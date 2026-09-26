المنتخب السعودي يحجز أولى بطاقات نصف نهائي «خليجي 27» بثلاثية عمان





حجز الأخضر السعودي أولى بطاقات الصعود لنصف نهائي خليجي 27 بعد فوزه العريض على عمان بنتيجة 3-0 جاءت عن طريق كل من فراس البريكان (هدفين) وحسن كادش في الدقائق 11، 18، 34 ليرفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط بعد الفوز في الافتتاح بهدف، في وقت ظل فيه عمان برصيد نقطة لتعقد المهمة ويدخل لاعبو الأحمر أنفسهم في حسبة معقدة قبل مواجهة الكويت في الجولة الختامية.

وأنهى الأخضر السعودي شوط المباراة الأولى لعب ونتيجة بعد تقدمه بثلاثة أهداف دون رد، وجاءت الأهداف عن طريق فراس البريكان نجم الشوط الأول الذي أحرز هدفين بطريقة أكثر من رائعة بعد تحويله عرضية صالح أبوالشامات برأسية قوية عانقت شباك حارس عمان وبذات الطريقة أضاف حسن كادش هدف الأخضر السعودي الثاني أيضاً بضربة رأسية في الدقيقة 18، وعاد نجم الشوط الأول فراس البريكان محرزاً هدفه الشخصي الثاني له والثالث لمنتخب بلاده بعد جملة تكتيكية منظمة وتبادل للكرات بين لأعبي السعودية حسن مندش، وصالح أبوالشامات الذي قام بتمرير الكرة لزميله البريكات الذي توغل وسدد كرة قوية عانقت شباك حارس عمان إبراهيم مخيني، وخلال شوط المدربين تحسّن أداء عمان وضاع له أكثر من فرصة وجدت الحارس محمد العويس يقظاً والذي حافظ على نظافة شباكه حتى صافرة الحكم النهائية، والتي أعلنت تأهل السعودية للمربع الذهبي.