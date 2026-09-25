في مباراة شهدت طرد لاعبين.. قطر تعبر البحرين بثنائية في «خليجي 27»

حقق منتخب قطر فوزاً على نظيره البحريني 2-0، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وجاء انتصار "العنابي" في مباراة اتسمت بالحذر الشديد وقلة الفرص، إذ لم يقدم المنتخبان المستوى الفني المنتظر، لتكون المواجهة من أقل مباريات البطولة من الناحية الفنية حتى الآن، بعدما غابت الخطورة الحقيقية عن معظم فتراتها.

سجل ثنائية قطر خوخي بوعلام (61) وحسن الهيدوس من ركلة جزاء (90+9)، وشهدت المباراة طرد أحمد فتحي من المنتخب القطري وعباس العصفور من البحرين.

بدأ الشوط الأول بإيقاع هادئ، وانحصر اللعب لفترات طويلة في منطقة وسط الملعب، وسط حرص واضح من الفريقين على عدم استقبال هدف مبكر، ولم تشهد الدقائق الأولى فرصاً حقيقية يمكن أن تهدد مرمى أي من المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب القطري في الوصول إلى مرمى البحرين عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 61 عن طريق المدافع خوخي بوعلام، الذي ارتقى برأسه لكرة ثابتة أرسلها أكرم عفيف إلى داخل منطقة الجزاء، مستغلاً الخروج الخاطئ للحارس البحريني إبراهيم لطف الله، ليضع الكرة في الشباك ويمنح قطر التقدم.

وتلقى المنتخب القطري ضربة قوية في الدقيقة 70، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه أحمد فتحي، عقب حصوله على الإنذار الثاني، ليكمل "العنابي" المباراة بعشرة لاعبين.

وانتقلت السيطرة نسبياً عقب الطرد إلى المنتخب البحريني، الذي حاول استغلال النقص العددي في صفوف منافسه والبحث عن هدف التعادل، إلا أن محاولاته افتقدت للفاعلية والخطورة أمام المرمى.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل البديل حسن الهيدوس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 99 احتسبها الحكم على عباس العصفور الذي طرد بالبطاقة الحمراء، ليحصد المنتخب القطري أول ثلاث نقاط له، ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب الإمارات، الذي حقق الفوز على اليمن برباعية، فيما بقي المنتخب البحريني دون نقاط.