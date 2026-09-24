«خليجي 27» يكسر عقدة تاريخية في الافتتاح





شهد افتتاح «خليجي 27» انتصاراً غاب عن أصحاب الأرض في البطولة على مدار ثلاثة عقود، ليكسر عقدة تاريخية منذ 32 عاماً.

ونجح المنتخب السعودي في تدشين مشواره في «خليجي 27» بانتصار ثمين على نظيره الكويتي بهدف دون رد، في المباراة الافتتاحية التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ليحصد «الأخضر» أول ثلاث نقاط، ويتصدر المجموعة الأولى بعد الجولة الأولى.

وشهدت نتائج البلد المستضيف على مدار تاريخ دورات كأس الخليج منذ انطلاقها عام 1970، صعوبات جمة في المباريات الافتتاحية، فاز خلالها صاحب الأرض في 9 مباريات فقط، مقابل 11 تعادلاً، والخسارة في 7 مباريات.

وحمل الفوز دلالة تاريخية مرتبطة بسجل المنتخبات المستضيفة في مباريات افتتاح كأس الخليج، إذ منذ نسخة 1994 في الإمارات لم يتمكن أي منتخب مستضيف من تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية، قبل أن يضع المنتخب السعودي حداً لهذه العقدة خلال النسخة الحالية.

وكان المنتخب الإماراتي آخر مستضيف ينجح في الفوز في المباراة الافتتاحية للبطولة، عندما تغلب على قطر 2-0 في أبوظبي عام 1994، لتبدأ بعدها سلسلة، امتدت عبر 14 نسخة متتالية حتى نسخة 2024 في الكويت، غاب خلالها الفوز عن أصحاب الأرض في المباراة الأولى.

وتباينت نتائج أصحاب الضيافة خلال تلك الفترة بين التعادل والخسارة، قبل أن يتم كسر هذه العقدة في النسخة الحالية، إذ جاء الانتصار على الكويت بهدف عكسي، سجله يوسف الحقان في مرمى منتخب بلاده عند الدقيقة 73، بعد تسديدة من همام الهمامي.

وسبق لثلاثة منتخبات مستضيفة تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية مرتين، وهي «الأبيض» الإماراتي في نسختي عامي 1982 و1994، والمنتخب القطري في نسختي 1976 و1992، والمنتخب السعودي في نسختي 1988 و2026.