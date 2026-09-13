الترجي يعتلي قمة الدوري التونسي عن طريق حمام الأنف

اعتلى الترجي صدارة ترتيب بطولة الدوري التونسي لكرة القدم، عقب فوزه 1 / صفر على مضيفه حمام الأنف، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت اليوم في ذات المرحلة عن فوز شبيبة العمران على ضيفه نجم المتلوي بالنتيجة ذاتها، في حين تعادل الأولمبي الباجي 1 / 1 مع ضيفه التقدم الرياضي بساقية الدائر.

وجاء هدف الترجي الوحيد عن طريق مروان الصحراوي في الدقيقة 57، ليمنح الفريق الملقب بـ «شيخ الأندية التونسية» انتصاره الثاني على التوالي والثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة.

وارتفع رصيد الترجي إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي حمام الأنف بلا رصيد من النقاط في ذيل الترتيب، عقب خسارته في جميع مبارياته الثلاث الأولى، علما بأنه لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة.