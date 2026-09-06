إصابة في الرأس تنقل مدافع بيراميدز إلى المستشفى في نيروبي

نُقل محمود مرعي، مدافع بيراميدز المصري، إلى أحد مستشفيات العاصمة الكينية نيروبي اليوم الأحد، للخضوع لفحوصات طبية وأشعة، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن مرعي تعرض لاصطدام قوي في الرأس خلال التحام مع أحد مهاجمي جورماهيا، ليغادر أرض الملعب متأثراً بالإصابة، ويشارك إياد العسقلاني بدلاً منه في الدقيقة 20 من المباراة.

وقرر مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي في بيراميدز، نقل اللاعب على الفور إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية والأشعة على الرأس، للاطمئنان على حالته وتحديد طبيعة الإصابة.