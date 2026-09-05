الهلال والمريخ يستهلان المشوار الأفريقي بالفوز

استهل فريق الهلال السوداني مشواره في دوري أبطال أفريقيا بالفوز 2 - 0 خارج ملعبه على أيجل نوار البوروندي ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي، السبت.

أحرز ياسر المزمل وأحمد سالم هدفي الهلال في الدقيقتين 26 و61.

وفاز المريخ السوداني على ضيفه باور ديناموز الزامبي بهدف سجله أبو بكر بانجورا في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

وفاز المريخ جوبا بطل جنوب السودان على هيجان الصومالي

بنتيجة 1 - 0 .

وتغلب مانجاسبور الجابوني على ضيفه أفريكان ستارز الناميبي بنتيجة 3 - 1، وتعادل أيجلونز التشادي مع سيداما الإثيوبي بدون أهداف، وفاز سي إف إف إيه بطل مدغشقر على لياباثو من ليسوتو بنتيجة 2 - 0 .

وتعادل نواذيبو الموريتاني مع مضيفه فايبرز الأوغندي بنتيجة 1 - 1، وسان بيدرو الإيفواري مع ريفرز يونايتد النيجيري بنفس النتيجة.

وتعادل جابوروني يونايتد البوتسواني مع ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني 1 - 1 أيضاً، وتعادل ستار سبورت أكاديمي السيراليوني مع ميدينا يونايتد الجامبي بدون أهداف.

وفاز تونجيت السنغالي على مضيفه كانتشهونجو البنيني بنتيجة 1 - 0.