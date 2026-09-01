عبدالستار صبري مديراً فنياً لمنتخب مصر للناشئين

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010، استعداداً للاستحقاقات المقبلة. وتولى عبدالستار صبري منصب المدير الفني، ويعاونه محمد اليماني وهيثم حسين مدربين، فيما يتولى صالح عبدالجواد مهمة مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب، ومحمد صبحي تدريب حراس المرمى.

ويضم الجهاز أيضاً محمد لطيف محللاً للأداء، وشادي الشريف مديراً إدارياً، ومحمد أحمد علي طبيباً، ومحمد محروس أخصائياً للعلاج الطبيعي، وعباس حسين مدلكاً. ويأتي تشكيل الجهاز الفني ضمن خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لتجهيز منتخبات المراحل السنية المختلفة، والعمل على تطوير وإعداد العناصر الشابة خلال الفترة المقبلة.