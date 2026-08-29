الأفريقي ينفرد بصدارة الدوري التونسي

انفرد الأفريقي حامل لقب الدوري التونسي بصدارة جدول المسابقة بالفوز 1 / صفر على ضيفه أمل حمام سوسة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للموسم الجاري 2026 / 2027.

خطف الأفريقي نقاط اللقاء بهدف في توقيت قاتل، سجله معتز زدام في الدقيقة 82.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد منافسه عند نقطة واحدة.

وتعثر ساقية الدائر بتعادل سلبي مع مضيفه مستقبل المرسى، ليحصل كل فريق على نقطة.

حقق مستقبل المرسى أول نقطة في رصيده هذا الموسم، بينما رفع ساقية الدائر رصيده إلى 4 نقاط.

وفي مواجهة ثالثة، فاز الصفاقسي على ضيفه الترجي الجرجيسي بنتيجة 2 / 1.

تقدم الصفاقسي بهدفي محمد الطرابلسي وإياد بلوافي في الدقيقتين 23 و56، بينما أحرز هادي جرتيلة الهدف الوحيد للجرجيسي في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة، يرفع الصفاقسي رصيده إلى 4 نقاط، محققاً فوزه الأول هذا الموسم، بينما تجمد رصيد الجرجيسي عند 3 نقاط.

وبالنتيجة نفسها 2 / 1، فاز الاتحاد المنستيري على ضيفه الملعب التونسي.

لم يحافظ الملعب التونسي على تقدمه بهدف وائل الورغمي في الدقيقة 31، بل رد المنستيري بهدفي رائد بوشنيبة وصلاح برهومي في الدقيقتين 34 و45+4.

ورفع المنستيري رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد منافسه عند نقطة واحدة.

وتختتم منافسات الجولة الثانية بأربع مباريات غداً الأحد، حيث يلعب النجم الساحلي مع نجم المتلوي، والأولمبي الباجي مع اتحاد بن قردان، وحمام الأنف مع البنزرتي، بينما يحل الترجي ضيفاً على شبيبة العمران.