الزمالك يطارد انتصاره الأول في الدوري المصري

يسعى الزمالك، حامل اللقب، إلى تعويض فقد نقطتين بالتعادل سلبيًا مع ضيفه الاتحاد السكندري في الجولة الافتتاحية للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عندما يلتقي غدًا الأربعاء مع مضيفه البنك الأهلي في افتتاح الجولة الثانية.

وفي الجولة ذاتها، يرغب الأهلي وبيراميدز في مواصلة الانتصارات بعدما حصد كل منهما ثلاث نقاط في الجولة الأولى، إذ يستضيف بيراميدز فريق أبو قير للأسمدة بعد غد الخميس، بينما يلعب الأهلي مع زد بعدها بيوم واحد.

وفاز بيراميدز بسهولة على مضيفه غزل المحلة 3-صفر ليتصدر المسابقة بفارق الأهداف، في حين حقق الأهلي فوزًا صعبًا على إنبي الشرقية 3-2.

وقال الزمالك إن مدربه معتمد جمال عقد اجتماعًا مع لاعبيه قبل المران الرئيسي أمس الاثنين، شدد خلاله على ضرورة تحقيق الفوز على البنك الأهلي واللحاق بركب الصدارة.

ويدرس جمال الدفع بلاعبه أحمد الجفالي، العائد لصفوف الفريق بعد غياب بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وذلك بعدما انتظم في التدريبات، لكن قرار مشاركته أمام البنك الأهلي سيتوقف على جاهزيته الفنية.

وفي المقابل، ربما يستعين الحسين عموتة، مدرب الأهلي، بصانع اللعب إمام عاشور أمام زد في ذات الجولة.

وغاب عاشور عن مواجهة إنبي الشرقية بسبب عدم الجاهزية رغم تعافيه من الإصابة وانتظامه في التدريبات الجماعية، لكن فضل الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي استبعاده حتى يستعيد جاهزيته تمامًا.

وربما يجري عموتة تعديلات على الدفاع الذي استقبل هدفين في عشر دقائق أمام إنبي الشرقية، ويدرس الاستعانة بالثنائي أشرف داري وياسر إبراهيم.

وقال عموتة للصحفيين: «أشرف داري لاعب دولي ويملك شخصية وقيمة كبيرة وسيكون إضافة قوية للدفاع، وياسر إبراهيم خاض مباريات قوية مع المنتخب المصري، ومسؤولية استقبال الأهداف لا تقع على الدفاع وحده، فالجميع يتحمل المسؤولية».

وتنطلق الجولة غدًا الأربعاء بلقاء سموحة مع بترول أسيوط، ومنتخب السويس بتروجت مع طلائع الجيش، إلى جانب مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

ويوم الخميس، يلعب مودرن سبورت مع ضيفه غزل المحلة، والمقاولون العرب مع المصري البورسعيدي، وبيراميدز مع أبو قير للأسمدة.

وتختتم الجولة يوم الجمعة المقبل بمباريات إنبي الشرقية مع وادي دجلة، والقناة مع الجونة، والاتحاد السكندري مع سيراميكا كليوباترا، إلى جانب مباراة الأهلي مع زد