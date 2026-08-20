الزمالك والاتحاد في مواجهة قوية ببداية الدوري المصري

تنطلق غداً الجمعة الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في نسخته الـ68 بمواجهة ساخنة بين الزمالك حامل اللقب والاتحاد السكندري.

وتقام مباريات المسابقة من مرحلتين، تشمل الأولى المنافسة بين 20 فريقاً، سيصعد أول ستة إلى المرحلة الثانية للتنافس على لقب الدوري والمراكز الأربعة المؤهلة لبطولتي أفريقيا، بينما ينافس 14 فريقاً على البقاء بالدوري الممتاز.

وستهبط أربعة فرق من مجموعة البقاء في نهاية الموسم، المقرر أن ينتهي في نهاية مايو/أيار 2027.

وقال معتمد جمال، مدرب الزمالك، إن فريقه بات جاهزاً لانطلاق مسابقة الدوري، وإن حديثه مع اللاعبين تركز على أهمية الانتصارات في مشوار طويل للاحتفاظ باللقب.

وأضاف جمال للصحفيين: «تأخرت فترة الإعداد بعض الشيء، لكنني أثق في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز الأول الذي سيكون دافعاً قوياً لتكرار ما أنجزناه الموسم الماضي.

الحفاظ على لقب الدوري ثم المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا أهم ما يشغلنا، ونحن مستعدون لذلك».

وواجه الزمالك صعوبات في بداية فترة الإعداد بسبب عدم الاستقرار على مدرب أجنبي حتى تولى جمال المسؤولية مرة أخرى بعد فوزه باللقب الموسم الماضي.

كما واجه الزمالك صعوبات أخرى تمثلت في تخلف عدد من لاعبيه المحترفين عن الانضمام للتدريبات، وأبرزهم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا والأنغولي شيكو بانزا، إلى جانب تأخر انضمام لاعب الوسط المخضرم عبد الله السعيد للفريق بسبب تأخر مستحقاتهم المالية.

وفي المقابل، دعم الاتحاد السكندري صفوفه بأكثر من 25 لاعباً خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن جانبه، قال أحمد حسن مكي، المدرب المساعد للاتحاد، إن مواجهة الزمالك في افتتاح الدوري ستكون صعبة على الفريقين.

وأضاف: «أول مباراة لنا في الدوري ستكون أمام فريق كبير بحجم الزمالك حامل اللقب. كان استعدادنا جيداً وكافة اللاعبين في حالة حماس وتركيز، وكل منهم يرغب في المشاركة وتقديم أفضل ما لديه، خاصة أن مواجهة الأهلي أو الزمالك دائماً تكون لها أهمية خاصة».

ويلتقي يوم الجمعة أيضاً الوافد الجديد أبو قير للأسمدة مع البنك الأهلي، كما يلتقي وادي دجلة مع زد.

ويوم السبت، يحل بيراميدز، وصيف بطل الدوري، ضيفاً على غزل المحلة، كما يلتقي المصري البورسعيدي مع سموحة، وطلائع الجيش مع المقاولون العرب، وبترول أسيوط، العائد للدوري الممتاز هذا الموسم، مع بتروجت السويس.

ويسعى الأهلي، حامل الرقم القياسي للفوز بالدوري (45 مرة)، إلى تحقيق انطلاقة مثالية في الموسم الجديد تعوض إخفاقه الموسم الماضي باحتلاله المركز الثالث.

وسيلتقي الأهلي يوم الأحد مع الشرقية إنبي، بعد أن اختتم معسكره الخارجي في إسبانيا بالخسارة 2-1 أمام برشلونة على كأس جوان جامبر.

ودعم الأهلي صفوفه بسبع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، وسيكون على رأس قائمته المغربي سفيان بن جديدة والجزائري منصف بقرار.

وتختتم مباريات الجولة الأولى يوم الأحد، إذ يلتقي سيراميكا كليوباترا مع القناة بعد عودته لدوري الأضواء، والجونة مع مودرن سبورت.