موعد مباراتي مصر أمام أنغولا وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

قال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر لكرة القدم، أمس الأربعاء، إن الفريق سيواجه منتخبي أنغولا وجنوب السودان في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول المقبل، في افتتاح مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، التي ستقام في أوغندا وتنزانيا وكينيا.

وقال حسن، في تصريحات نقلها موقع الاتحاد المصري على الإنترنت أمس: «منتخب مصر سيستضيف منتخب أنغولا يوم 25 سبتمبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية».

وأضاف حسن: «منتخبنا الوطني سيخوض مباراته الثانية في التصفيات أمام جنوب السودان، يوم 29 سبتمبر المقبل في جوبا».

وأشار مدير المنتخب إلى أنه يجري البحث أيضاً عن خوض مباراة ودية خلال المعسكر المقبل، يتم التجهيز لها خلال الفترة المقبلة.

ويلعب منتخب مصر في التصفيات ضمن المجموعة الثانية، التي تضم معه أنغولا وجنوب السودان ومالاوي.

ومنتخب مصر هو الأكثر تتويجاً بكأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة ألقاب، كما أنه الأكثر مشاركة في البطولة القارية.