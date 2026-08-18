الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور

قال الأهلي، المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن لاعب خط وسطه إمام عاشور «ليس للبيع» هذا الموسم، وذلك رداً على طلب نادي قونية سبور التركي للتعاقد مع لاعب خط الوسط.

وارتبط عاشور، الذي سجل هدفين في مشاركة مصر في كأس العالم في أمريكا الشمالية هذا الصيف، بالانتقال إلى عدة أندية، من بينها قونية سبور.

وأكد الأهلي، في بيان عبر حسابه على الإنترنت، أنه أرسل اليوم خطاباً إلى قونية سبور، جاء فيه: «بالإشارة إلى طلبكم الحصول على خدمات لاعبنا إمام عاشور مقابل 4.5 مليون دولار تُسدد على ثلاث سنوات، فإننا نبلغكم أن اللاعب ليس معروضاً للبيع هذا الموسم، ونتطلع إلى التعاون في المستقبل».

وانضم عاشور إلى الأهلي قادماً من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023، وحقق معه منذ ذلك الحين لقبين في الدوري المصري، ولقباً واحداً في كأس مصر، ولقبين في كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة.