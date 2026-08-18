بعد شهر من التعاقد معه.. الترجي يفسخ عقد عادل بالطيب

أعلن الترجي، المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، فسخ عقد مهاجمه عادل بالطيب بعد تمسك اللاعب بالحصول على راتبه بالعملة الصعبة، وهو ما اعتبره النادي أمرًا يتعارض مع قوانين الصرف المعمول بها في تونس.

وقال الترجي في بيان إن اللاعب «تمسك بتقاضي أجره الشهري بالعملة الصعبة رغم حمله الجنسية التونسية، وهو ما تعذر معه مواصلة العلاقة التعاقدية بالصيغة المطلوبة والمتوافقة مع التشريع التونسي».

وكان الترجي قد أعلن في يوليو الماضي التعاقد مع بالطيب، المولود في فرنسا، بعقد يمتد لموسمين حتى 30 يونيو 2028.

وانضم بالطيب (29 عامًا) إلى الترجي في صفقة انتقال مجاني قادمًا من أرجيش الروماني، بعد مسيرة احترافية شملت أندية في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وتركيا.

وأكد النادي أن قرار فسخ العقد جاء بصورة ودية وبالتراضي بين الطرفين، معربًا عن احترامه للاعب ومتمنيًا له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة.