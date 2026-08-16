رونالدو يلمح إلى اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم

ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إمكانية اعتزاله كرة القدم مع نهاية موسم 2026 /2027.

وقال رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، في تصريحات لمجلة "فوج" الأمريكية الأحد "من المحتمل أن يكون هذا عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثًا استثنائيًا".

وتأتي تصريحات رونالدو بعد أسابيع قليلة من مشاركته في كأس العالم 2026 مع المنتخب البرتغالي، والتي كانت السادسة والأخيرة له في مسيرته مع البطولة. وأكد رونالدو قبل انطلاق المونديال أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة له في كأس العالم، لكنه شدد في ذلك الوقت على أنه "سيعتزل عندما يريد هو، وليس عندما يريد الآخرون".

وودعت البرتغال كأس العالم من دور الـ16 بعد خسارتها أمام إسبانيا في يوليو الماضي، لتنتهي بذلك مسيرة رونالدو في البطولة، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في ست نسخ مختلفة. علما بأنه شارك في 27 مباراة بالمونديال، سجل خلالها 11 هدفًا.

ورغم تقدمه في العمر، يواصل رونالدو تسجيل الأهداف بمعدل مرتفع مع نادي النصر السعودي، ولا يزال قريبًا من الوصول إلى حاجز 1000 هدف خلال مسيرته الاحترافية.

وحقق رونالدو خلال مسيرته تقريبًا جميع الألقاب والجوائز الكبرى المتاحة على مستوى الأندية والمنتخبات، إذ توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، وفاز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، إلى جانب ألقاب الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

كما قاد منتخب البرتغال إلى الفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية ودوري الأمم الأوروبية، فيما يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد، وكذلك قائمة الهدافين التاريخيين لكرة القدم الدولية للرجال، بعدما سجل أكثر من 146 هدفًا بقميص المنتخب البرتغالي.