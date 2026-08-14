بعد رفع عقوبة «فيفا».. الترجي يفعل عقد البلايلي

أعلن الترجي، وصيف بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، تفعيل عقد لاعبه الجزائري يوسف البلايلي لموسمين قادمين بعد رفع عقوبة إيقاف لمدة عام واحد فرضها عليه الاتحاد الدولي «فيفا» بسبب نزاع قانوني مع ناديه السابق أجاكسيو الفرنسي في أعقاب اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية.

وقال الترجي في بيان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إن اللاعب أصبح مؤهلًا للالتحاق بصفوف الفريق والدفاع عن ألوانه.

ويمتد العقد الجديد للاعب لموسمين إضافيين، ليواصل بذلك مسيرته مع الترجي حتى صيف 2028.

ويأتي حسم موقف البلايلي قبل انطلاق الموسم الجديد، في وقت يعول فيه الترجي على خبرة البلايلي لتعزيز صفوفه والمنافسة على الألقاب.

ويستهل الترجي مشواره بالدوري بمواجهة النجم الساحلي في وقت لاحق هذا الشهر.