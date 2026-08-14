الأهلي يعزز صفوفه بجناح غزل المحلة محمود صلاح

أعلن الأهلي، أكثر الأندية المصرية تتويجًا بألقاب في كرة القدم، انضمام محمود صلاح، جناح أيسر غزل المحلة، للفريق في عقد طويل الأجل استعدادًا للموسم الجديد.

وقال النادي بموقعه على فيسبوك: «تم التعاقد مع اللاعب محمود صلاح لخمسة مواسم».

ولفت صلاح (18 عامًا) الأنظار الموسم الماضي مع غزل المحلة، وهو خامس صفقة جديدة يبرمها الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد في وقت لاحق هذا الشهر.

وضم الأهلي الجزائري منصف بقرار والمغربي سفيان بن جديدة وثنائي إنبي علي محمود وأقطاي عبد الله، إضافة إلى عودة لاعبه السابق أكرم توفيق من نادي الشمال القطري.

ويستهل الأهلي موسمه المحلي باستضافة الشرقية إنبي يوم 23 أغسطس/آب.