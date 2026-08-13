عبدالله السعيد يؤكد استمراره مع الزمالك

نفى عبدالله السعيد، لاعب خط وسط الزمالك المصري، أن يكون قد تمرد على ناديه، وذلك على خلفية انقطاعه عن التدريبات طوال الأيام الماضية.

ويستعد الزمالك لبداية موسم الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بينما يستمر غياب السعيد /41 عامًا/ عن التدريبات، في وقت أشارت فيه تقارير صحفية مصرية إلى استياء اللاعب من عدم صرف مستحقاته المتأخرة، والتي تقدر بنحو 7.5 ملايين جنيه.

وكتب اللاعب عبر حسابه على «إنستجرام»: «منذ اللحظة الأولى لانضمامي إلى كيان كبير اسمه نادي الزمالك، وأنا أعتبر نفسي جزءًا من هذه العائلة الكبيرة، وواحدًا من أبناء هذا النادي العظيم، وأحد جماهيره، فما عشته خلال هذه الفترة لم يكن مجرد رحلة عابرة في حياتي، بل كانت أهم محطات مسيرتي الكروية، وسط هذا الجمهور الذي لم أر منه إلا الحب والتقدير».

وأضاف: «إن كل ما تردد خلال الساعات الماضية عار تمامًا عن الصحة، ولم أتمرد يومًا على نادي الزمالك، ولن يكون خياري أبدًا هو خسارة الزمالك وجماهيره العظيمة مهما حدث، لقد تشرفت بالوجود هنا».

وتابع: «فكرت في الاعتزال وإنهاء مشواري الكروي بالفانلة التي أحببتها حقًا، وهي لحظة ستأتي حتمًا، وهو الأمر الذي استغرق بعض الوقت وتزامن مع بداية فترة إعداد الفريق، ومن ثم كان غيابي عن البدء معهم، ولكوني فردًا من أفراد هذه العائلة التي لمست في كل موقف معناها الحقيقي، أؤكد كامل احترامي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره ومجلس الإدارة وما يتخذه من قرارات، وأتشرف بأن أكون بين صفوفه هذا الموسم».

وختم السعيد: «أعاهد الجماهير العظيمة أن أضع مصلحة الزمالك أولًا، وبالقتال والمحاربة على جميع البطولات الموسم المقبل».

ولعب عبدالله السعيد 93 مباراة بقميص الزمالك، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 10 أهداف، علمًا بأنه لعب سابقًا للإسماعيلي والأهلي وبيراميدز.