أكرم توفيق يعود للأهلي

أعلن النادي الأهلي المصري مساء الأربعاء تعاقده مع أكرم توفيق بعد رحيله عن الشمال القطري.

وعاد توفيق إلى الأهلي في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لثلاثة مواسم، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بالتعاقد.

وأوضح النادي أن عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، أنهى إجراءات الصفقة بالتنسيق الكامل مع وائل جمعة، مدير الكرة، ليعود أكرم توفيق إلى صفوف الأهلي بعد تجربته مع الشمال القطري.

ويأتي التعاقد مع توفيق ضمن تحركات الأهلي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027، في ظل ارتباط الفريق بعدد من الاستحقاقات المحلية والقارية.

وأبرم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية عدة صفقات، من بينها التعاقد مع المغربي سفيان بنجديدة والجزائري منصف بقرار، إلى جانب أقطاي عبدالله وعلي محمود.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره المقام حاليًا في إسبانيا، حيث حقق الفريق الفوز على بادالونا الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، سجلها علي محمود وأقطاي عبدالله وأحمد سيد زيزو.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى 20 أغسطس/آب، على أن يلتقي مع برشلونة يوم 19 أغسطس/آب على ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن منافسات كأس خوان جامبر.