إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي

أعلن النادي الأهلي المصري مساء الأربعاء إصابة الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد خضوعه لفحوصات طبية وأشعة بالرنين المغناطيسي.

وقال أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن الفحوصات والأشعة التي خضع لها بلعمري أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأضاف جاب الله أنه يجري حاليًا تحديد موعد خضوع اللاعب للجراحة خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ بعدها برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وجاءت إصابة بلعمري خلال معسكر الأهلي المقام حاليًا في إسبانيا، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.