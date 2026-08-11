كوزمين: الخسارة «دش بارد» وكشفت واقع الجزيرة

اعترف الروماني أولاريو كوزمين، مدرب الجزيرة، بأن فريقه تلقى درساً قاسياً أمام الاتحاد السعودي، مؤكداً أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لبناء فريق أكثر واقعية وانضباطاً، مع التركيز على المنافسات المحلية.

وفشل الجزيرة بهذه الخسارة في بلوغ مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، لينتقل إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا 2.

وقال كوزمين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الفريق الأفضل فاز، وكنا نتوقع مباراة صعبة أمام فريق قوي ولاعبين أصحاب مهارات صنعوا الفارق».

وأضاف: «الخسارة بمثابة "دش بارد" للجزيرة، وكنا بحاجة إلى هذه المواجهة حتى ندرك إمكانياتنا الواقعية والحقيقية، وأن نتعامل مع المرحلة المقبلة بمزيد من التواضع».

وأوضح كوزمين أن أداء الجزيرة في الشوط الأول كان جيداً إلى حد ما، مشيراً إلى أن الاتحاد سدد مرتين فقط وسجل منهما هدفين.

وتابع: «الجزيرة ليس من المفترض أن يكون فريقاً جميلاً فقط، ولكن يجب أن يكون واقعياً وقادراً على التضحية ويقدم أكثر ما لديه حتى يحصد الفوز».

وانتقد كوزمين مستوى العطاء الذي قدمه بعض اللاعبين، مؤكداً أن ما شاهده كان أقل من توقعاته، وأن مصلحة الفريق يجب أن تتقدم على المهارات الفردية.

وقال: «يمكن مع الأسف أن يكون هناك عدد من اللاعبين يعتقدون أن لديهم مهارات، لكنهم لم يفهموا رسالتي بأن مصلحة الفريق والمجموعة هي الأولوية، وليس الفرديات».

وأشار كوزمين إلى وجود أخطاء تحكيمية، من بينها عدم احتساب هدف وركلة جزاء للجزيرة، لكنه رفض تحميل الحكم مسؤولية الخسارة، قائلاً إن التحكيم «ليس عذراً»، رغم اعتقاده بأن نتيجة المباراة بهذه الصورة لم تكن مستحقة.

وشدد على أن دوري أبطال آسيا للنخبة لم يكن الهدف الأساسي للجزيرة هذا الموسم، لأنه من الصعب المنافسة بها، وأن التركيز سيكون على بناء فريق واقعي مع إعطاء الأولوية للدوري والمسابقات المحلية.

وعن إمكانية تعزيز صفوف الفريق بلاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات، أكد أنه من العدل منح اللاعبين الحاليين الفرصة أولاً لإثبات قدراتهم، موضحاً أن أداء اللاعبين في التدريبات أو الوديات لا يكشف دائماً قدرتهم على التعامل مع ضغوط المنافسة.

ووجه كوزمين رسالة إلى جماهير الجزيرة، مؤكداً أنهم سيشاهدون الفريق بصورة مختلفة في المستقبل، وقال: «سنقدم أقصى ما لدينا، ولدي ثقة وإيمان بأن الجزيرة سيعود واحداً من أفضل الأندية».

وختم مؤكداً أن الخسارة أمام الاتحاد كشفت بوضوح ما ينقص الفريق، وأن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على معالجة هذه النقاط.