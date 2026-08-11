الجزيرة يخسر برباعية أمام الاتحاد وينتقل إلى «أبطال آسيا 2»

فشل الجزيرة في حجز مقعده في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما خسر بنتيجة قاسية 1-4 أمام ضيفه الاتحاد السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في مباراة الملحق، لينتقل الجزيرة إلى دوري أبطال آسيا 2.

وخسر الجزيرة أول مباراة رسمية له تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين، بعدما تولى المهمة مع بداية الإعداد للموسم الجديد.

وافتتح ستيفن بيرغوين التسجيل للاتحاد في الدقيقة 12 من أول هجمة للفريق، بعدما انطلق موسى ديابي من الجهة اليمنى وأرسل عرضية متقنة، قابلها بيرغوين بتسديدة مباشرة «على الطاير» سكنت شباك الحارس علي خصيف.

وحاول الجزيرة الرد، وسدد ميلسون من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 18، لكن الكرة علت العارضة بقليل، قبل أن يكرر اللاعب المحاولة في الدقيقة 29 دون تهديد حقيقي لمرمى حارس الاتحاد رايكوفيتش.

وعزز بيرغوين تقدم الفريق السعودي بالهدف الثاني في الدقيقة 38، عندما تلقى الكرة على حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة.

ولم يتغير شكل المباراة في الشوط الثاني، حيث أضاف حسام عوار الهدف الثالث في الدقيقة 54، بعدما تابع رأسية زميله يوسف النصيري.

وأثارت لقطة في الدقيقة 62 جدلاً، عندما طالب لاعبو الجزيرة باحتساب هدف لمحمد ربيع، الذي سجل برأسه من عرضية روبن فيليب، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعدما اعتبر أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بكامل محيطها.

وأكمل البديل مروان الصحفي رباعية الاتحاد في الدقيقة 69، مستفيداً من عرضية متقنة أرسلها النصيري.

وقلص سيمون بانزا الفارق للجزيرة في الدقيقة 80، عندما حول عرضية ريتشارد أوكونور إلى الشباك، لتستمر الدقائق الباقية دون جديد، ويطلق بعدها الحكم صافرة النهاية معلناً فوز الاتحاد برباعية.