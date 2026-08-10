قبل مواجهة الجزيرة والاتحاد.. تعرف على سجل الأندية الإماراتية في الملحق الآسيوي





يستقبل الجزيرة فريق اتحاد جدة السعودي، غداً الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد في مواجهة حاسمة بالملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، في اختبار جديد للأندية الإماراتية التي صنعت تاريخاً متبايناً في الأدوار التمهيدية.

وتدعو نتائج الفرق الإماراتية في الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى دور المجموعات أو مرحلة الدوري بالبطولة الآسيوية إلى التفاؤل قبل مواجهة الجزيرة أمام الاتحاد، حيث تأتي المباراة المرتقبة في موسم يشهد توسع بطولة "النخبة" إلى 32 فريقاً، وأصبح الطريق إلى مرحلة الدوري أكثر أهمية، بعدما تحولت المسابقة منذ 2024 إلى نظام جديد.

ويملك النادي ذكريات إيجابية في الملحق، أبرزها انتصاره على السد القطري بركلات الترجيح عام 2016 بعد التعادل 2-2، ليبلغ دور المجموعات آنذاك، إذ يطمح إلى عبور آخر على ملعبه وأمام جماهيره.

وبالعودة إلى سجل الأندية الإماراتية منذ استحداث الأدوار التأهيلية عام 2009، تظهر حصيلة إيجابية نسبياً، إذ خاضت 22 محاولة للتأهل إلى دور المجموعات، ونجحت في 13 منها مقابل 9 محاولات لم تكتمل، وفشلت في الصعود إلى المجموعات.

وكانت البداية في 2009، عندما تجاوز الشارقة ديمبو الهندي بثلاثية نظيفة، تأهل إلى دور المجموعات، قبل أن ينسحب لاحقاً بعد خوض أربع مباريات، تعرض خلالها للهزيمة.

وفي 2010 نجح الوحدة في التأهل إلى المجموعات بفوزه على الكرامة السوري 1-0 ثم تشرشل براذرز الهندي 5-2، بينما عبر العين الملحق بتغلبه على سريويغايا الإندونيسي 4-0 في 2011.

وتواصلت النتائج الإيجابية في السنوات التالية، إذ تجاوز فريق الشباب سابقاً، نظيره نيفتشي الأوزبكي بثلاثية في 2012، ثم تخطى صبا قم الإيراني بركلات الترجيح في 2013، بينما فاز النصر على لوكوموتيف طشقند 3-2 في العام ذاته، وفي 2017 تفوق الوحدة على الوحدات الأردني في الملحق 3-0، وفي 2018 تخطى العين في الملحق فريق المالكية البحريني بثنائية.

وفي المقابل، شهد السجل عدد من الإخفاقات، أبرزها خسارة بني ياس أمام القادسية الكويتي برباعية نظيفة في 2014، وخروج الوحدة والجزيرة في 2015 أمام السد وبونيودكور على الترتيب، كما خسر النصر أمام باختاكور 2-1 في 2019، بينما تجاوز العين بونيودكور 1-0 في 2020 ليبلغ دور المجموعات.

وفي السنوات الأخيرة، حافظت الأندية الإماراتية على قدرتها على اجتياز العقبة الأولى، لكن التحدي كان في الاستمرارية، بعدما تأهل الوحدة في 2021-2022 إلى المجموعات بفوزه على الزوراء العراقي 2-1، فيما خرج العين أمام فولاد الإيراني، وفي الموسم التالي بلغ الشارقة المجموعات بركلات الترجيح أمام الزوراء.

أما في 2023-2024، وهو الموسم الأخير تحت المسمى القديم لدوري أبطال آسيا، فنجح الشارقة في تجاوز تراكتور الإيراني 3-1، بينما تعثر شباب الأهلي أمام النصر السعودي 4-2، وفشل في العبور إلى دور المجموعات.

ومع إطلاق دوري أبطال آسيا للنخبة في 2024-2025، شارك شباب الأهلي في الدور التمهيدي، وفاز في مباراته الأولى على سباهان الإيراني 4-1، لكنه خسر أمام الغرافة القطري 0-1 في الملحق النهائي، وفشل في بلوغ مرحلة الدوري بأبطال آسيا للنخبة.