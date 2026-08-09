الهلال السوداني يتجه إلى المدرسة الألمانية

أعلن ‌الهلال عملاق ​كرة القدم السودانية الأحد تعاقده مع المدرب الألماني جوزيف زينباور خلفاً للروماني لاورينتو ريجيكامف الذي ⁠فضل العودة للترجي التونسي.

وقال النادي السوداني في بيان على فيسبوك «يسعدنا أن نعلن ‌عن تعاقدنا مع الألماني جوزيف زينباور لشغل منصب المدير ‌الفني بعقد يمتد لمدة عامين».

ويملك زينباور (56 ‌عاماً) تجارب عربية ‌وأفريقية مختلفة، ‌وكانت آخر محطاته مع ​فريق شبيبة ‌القبائل ​وسبق له تدريب الرجاء ⁠المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وعدة فرق في الدوري ​الألماني.

وسيعود ⁠الهلال ⁠لخوض مباريات الدوري المحلي في السودان بعدما شارك ⁠في الموسم الماضي ضمن الدوري الرواندي .

وأظهر الهلال في النسخة الأخيرة من دوري ‌أبطال أفريقيا قدرته على الوصول إلى أبعد ​مدى قبل الخروج من دور الثمانية أمام نهضة بركان المغربي.