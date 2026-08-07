الأفريقي التونسي يضم الكاميروني تادوس

‌أعلن ​النادي الأفريقي، بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم ⁠الكاميروني تادوس نكينج قادماً من ستاد مالي، بعقد يمتد لثلاثة ‌مواسم حتى 30 يونيو 2029.

وقال ‌النادي، في بيان نشره ‌على فيسبوك «مرحبا ‌بك في ‌نادي الشعب، ونتمنى لك كل التوفيق ​والنجاح ‌بقميص ​الأحمر والأبيض».

وكان الأفريقي ⁠قد تعاقد هذا الصيف مع ​المدرب ⁠ماهر الكنزاري لقيادة ⁠الفريق خلفاً لفوزي البنزرتي، الذي ⁠غادر لتولي تدريب نادي الاتحاد الليبي.

ويستهل الأفريقي رحلة دفاعه عن اللقب بمواجهة نجم ‌المتلوي في الجولة الأولى التي تنطلق ​في 22 من الشهر الجاري.