تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز بالدوري المصري

كشفت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد 2026 / 2027، التي أُجريت الأربعاء، عن المواعيد الكاملة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في المرحلة الأولى من البطولة، التي تنطلق يوم 21 أغسطس الجاري بمشاركة 20 نادياً.

وحددت القرعة موعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة، بينما يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 23 نوفمبر المقبل في الجولة التاسعة، ويستضيف بيراميدز فريق الزمالك يوم 28 ديسمبر ضمن الجولة الثالثة عشرة.

وحسب القرعة، يبدأ الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري بمواجهة الشرقية إنبي يوم 23 أغسطس الحالي على استاد القاهرة، قبل أن يحل ضيفاً على زد يوم 28 من الشهر نفسه باستاد القاهرة، ثم يعود لمواجهة سموحة في الأول من سبتمبر المقبل على الملعب ذاته، ثم يخرج لمواجهة (المقاولون) بعدها بثمانية أيام على ملعب (عثمان أحمد عثمان)، ثم يستضيف أبو قير للأسمدة 15 من ذات الشهر على استاد القاهرة، قبل قمة الزمالك.

ويلعب الأهلي مع القناة 21 أكتوبر، ثم يواجه مودرن سبورت بعدها بثمانية أيام على استاد القاهرة، قبل أن يلتقي بيراميدز في المباراة الثانية للأهلي أمام أحد منافسيه المباشرين على لقب البطولة.

ويستأنف الأهلي مبارياته بمواجهة خارج ملعبه ضد غزل المحلة يوم 10 ديسمبر المقبل، ثم يستضيف بترول أسيوط بعدها بخمسة أيام على استاد القاهرة، ويواجه سيراميكا كليوباترا يوم 24 من الشهر نفسه على استاد المقاولون العرب.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم 29 ديسمبر على استاد القاهرة، ثم يحل ضيفاً على الجونة يوم 5 يناير 2027 باستاد خالد بشارة، قبل أن يستضيف منتخب السويس بتروجت يوم 28 من ذات الشهر على استاد القاهرة.

ويواجه الأهلي البنك الأهلي يوم الأول من فبراير المقبل على استاد القاهرة، ثم يلتقي المصري بعدها بخمسة أيام على استاد برج العرب، ويستضيف طلائع الجيش يوم 12 فبراير المقبل باستاد القاهرة، قبل أن يختتم مبارياته في المرحلة الأولى أمام وادي دجلة بعدها بسبعة أيام على استاد السلام.

مشوار الزمالك

في المقابل، يفتتح الزمالك مشواره في المسابقة بمواجهة الاتحاد السكندري يوم 21 أغسطس الجاري على استاد القاهرة، ثم يلتقي البنك الأهلي بعدها بخمسة أيام على الملعب نفسه، قبل أن يستضيف منتخب السويس بتروجت يوم 31 من ذات الشهر، ثم أبو قير للأسمدة يوم 8 سبتمبر المقبل على استاد القاهرة، ثم يحل ضيفاً على غزل المحلة بعدها بثمانية أيام.

ويخوض الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي، ثم يخرج لمواجهة مضيفه بترول أسيوط يوم 20 أكتوبر المقبل، ثم يستضيف (المقاولون العرب) بعدها بثمانية أيام، فيما يحل ضيفاً على الجونة يوم 23 نوفمبر المقبل باستاد خالد بشارة.

ويواجه الزمالك فريق المصري يوم 9 ديسمبر المقبل على استاد برج العرب، ثم يلتقي سموحة بعدها بخمسة أيام على الملعب ذاته، ويستضيف طلائع الجيش يوم 23 من الشهر نفسه على استاد القاهرة.

ويخوض الزمالك ثالث مواجهاته الكبرى خلال المرحلة الأولى أمام بيراميدز على استاد الدفاع الجوي، ثم يستضيف وادي دجلة يوم 4 يناير 2027 على استاد القاهرة، ثم زد في 27 من نفس الشهر على استاد القاهرة، ثم يلتقي مودرن سبورت بعدها بأربعة أيام على الملعب ذاته، قبل أن يحل ضيفاً على سيراميكا كليوباترا يوم 5 فبراير المقبل على استاد هيئة قناة السويس.

ويستضيف الفريق الأبيض الشرقية إنبي يوم 11 فبراير، ثم يختتم مبارياته في المرحلة الأولى أمام القناة بعدها بسبعة أيام على استاد هيئة قناة السويس.

طريق بيراميدز

من جانبه، يبدأ بيراميدز مشواره في بطولة الدوري بمواجهة مضيفه غزل المحلة يوم 22 أغسطس الجاري، ثم يستضيف أبو قير للأسمدة بعدها بخمسة أيام، قبل أن يواجه المصري يوم 31 من الشهر نفسه على استاد السويس الجديد، ثم يستضيف الجونه يوم 8 سبتمبر المقبل.

ويحل بيراميدز ضيفاً على الشرقية إنبي يوم 16 سبتمبر المقبل باستاد السلام، قبل أن يلتقي سيراميكا كليوباترا يوم 12 أكتوبر المقبل على استاد الدفاع الجوي.

ويواجه بيراميدز مضيفه طلائع الجيش يوم 20 أكتوبر المقبل على استاد جهاز الرياضة، ثم يستضيف وادي دجلة بعدها بثمانية أيام، قبل أن يخرج لمواجهة الأهلي باستاد القاهرة، في أولى مواجهاته أمام قطبي الكرة المصرية خلال الموسم الجديد.

ويحل بيراميدز ضيفاً على منتخب السويس بتروجت يوم 9 ديسمبر المقبل، ثم يستضيف البنك الأهلي بعدها بخمسة أيام، قبل أن يلتقي سموحة يوم 23 من نفس الشهر على استاد برج العرب.

ويلعب بيراميدز مع ضيفه الزمالك يوم 28 ديسمبر المقبل، على استاد الدفاع الجوي، ثم يواجه المقاولون العرب يوم 4 يناير 2027 على الملعب نفسه.

ويلتقي بيراميدز مع القناة يوم 27 يناير المقبل على استاد هيئة قناة السويس، ثم يستضيف الاتحاد السكندري بعدها بأربعة أيام، قبل أن يواجه مودرن سبورت يوم 4 فبراير المقبل على استاد القاهرة.

ويستضيف الفريق السماوي بترول أسيوط يوم 10 فبراير على استاد الدفاع الجوي، ثم يختتم مشواره في المرحلة الأولى بمواجهة زد بعدها بثمانية أيام على استاد القاهرة.