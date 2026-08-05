قمة الدوري المصري 11 أكتوبر

تقام مباراة ‌قمة ​الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بين الزمالك حامل اللقب والأهلي البطل التاريخي للمسابقة في الجولة ⁠السادسة في أكتوبر المقبل، في حين ينطلق الدوري في 21 ‌أغسطس الحالي.

وأجرت رابطة الدوري المصري قرعة مسابقة الموسم ‌الجديد 2026-2027 الأربعاء، وقد ‌أسفرت عن مواجهة ‌الزمالك والأهلي ‌في 11 أكتوبر المقبل.

وفي الجولة الأولى، ​التي تنطلق ‌في ​21 من الشهر ⁠الحالي، يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري، والأهلي مع ​الشرقية ⁠إنبي، والمصري ⁠مع سموحة، وغزل المحلة مع بيراميدز.

وأعلنت الرابطة ⁠جدول مباريات الدور الأول بختام مباريات الجولة 19 التي ستقام أيام 18 و19 و20 فبراير ‌المقبل.

وتوج الزمالك بلقب الموسم الماضي في حين ​حل بيراميدز في المركز الثاني ويليه الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب المسابقة.